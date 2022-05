Země minaretů. Islámských inspirací v české architektuře je překvapivě dost

Islámská architektura v Česku? Většina lidí by se shodla, že sem nepatří. Není to však úplně pravda. Islám tu sice nemá tradici, ale jeho architektura do Čech a na Moravu v minulosti pronikala díky zájmům šlechticů a bohatých měšťanů o exotiku a později i jako móda. V tuzemsku tedy není tak cizí, jak by se mohlo zdát.