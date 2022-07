Člověk jim vzal domov, pak u něj ale našli nový. Ohrožení ptáci obsadili doly

Že by ale přesídlení břehulí od řek do pískoven a dalších povrchových dolů nabízelo naději, že se populace ptáků, kteří u nás hnízdí zhruba od června do července, v budoucnu výrazně zvýší, ornitolog nepředpokládá. „Ptáci, ale i ostatní živočichové obecně stále ubývají a tento trend ubývání bude myslím bohužel pokračovat. U některých druhů to půjde pomaleji a u některých druhů bohužel hodně rychle. Za sebe příliš nevěřím na to, že náhle dojde k nějaké zásadní změně ve prospěch přírody,“ řekl.