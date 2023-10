Skvělé vítězství, nebo masakr? Jakou cenu má život civilisty v Palestině

Princip podobný „nepřiměřené sebeobraně“ platí i v mezinárodním, respektive válečném právu. V civilním životě u soudu neobhájíte, že jste zastřelil někoho, kdo vám vyťal políček. Ve válce by nemělo dojít k tomu, že když po vás parta rozlícených teenagerů hází kameny, zkosíte je dávkou ze samopalu. To se ovšem málokdy dostane k soudu.

Intifáda trvala s různou intenzitou šest let, do roku 1993. Během této doby izraelští vojáci zabili okolo 1200 Palestinců (odhady se různí), z toho bylo nejméně 241 dětí. Až 120 tisíc Palestinců bylo zatčeno, 2500 domů bylo srovnáno se zemí. Podle jednoho z odhadů bylo během intifády jen na území Pásma Gazy zraněno přes 60 tisíc Palestinců. Podle dalšího odhadu bylo během prvních dvou let povstání zraněno více než 23 tisíc dětí, z nichž třetina byla mladší deseti let.