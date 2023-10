Civilisté z Gazy pociťují tvrdou izraelskou odvetu

Není to zdaleka poprvé, kdy čelí obyvatelé Gazy izraelským raketám. „Zažil jsem války v letech 2008, 2014 a 2021, ale tahle je intenzitou výjimečná… byly zabity celé rodiny. Jde o to, do jaké míry jsou civilisté chráněni, ale také jak najít bezpečné místo, když žádné bezpečné místo neexistuje,“ uvedl pro britský deník The Guardian humanitární pracovník Nidal Hamdouna z norsko-dánské organizace Church Aid.