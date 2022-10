Spor o odkaz Matky Terezy. Světice, která vedla kult bolesti, smrti a utrpení

Svatost má v moderní katolické církvi pevný řád. Komunisté církevní rituály kopírovali, a i tady je to vidět. Člověk, který má naději na to, že se posmrtně stane světicí či světcem, nejprve musí udělat alespoň jeden zázrak. Tím se dostane na kandidátní listinu, stane se z něj kandidát elitní společnosti.

Pak ale musí přijít minimálně jeden další zázrak, aby se z kandidáta stal člen. Zázraky posuzuje příslušná komise a konečné slovo má pochopitelně papež. Je to složitý proces, to není třeba zdůrazňovat. Rozhodnout lidskými byrokratickými a racionálními prostředky o tom, co je zázrak, je ošemetné.