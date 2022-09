Modroocí hrdinové, nebo teroristé? Příběh vzniku státu Izrael

11. července 1947 ve francouzském přístavu Séte nastoupilo na palubu lodi Exodus 4 515 Židů, kteří se chtěli dostat do Palestiny. Byly mezi nimi i ženy a malé děti. Několik dětí se během týdenní cesty narodilo.

Loď koupila židovská polovojenská organizace Hagana , která se později stala základem izraelské armády. Hagana také cestující vybavila zásobami jídla a pití, dodala falešné pasy a vymyslela scénář útěku. Do Palestiny by Britové uprchlíky nepustili. Oficiálním cílem cesty byl tedy Istanbul.

Krátký boj nepřežili tři muži z Exodu. Zraněných bylo 146. A především: Loď byla nasměrována na cestu zpět do francouzského přístavu. Tam odmítli uprchlíci vystoupit a francouzské úřady nedaly souhlas k násilnému vylodění.

Britům nezbylo nic jiného než uprchlíky převézt do Německa. Jinde než v bývalých koncentračních táborech nebylo pro takové množství lidí dost místa. Ostnaté dráty a němečtí dozorci. Dva roky po konci války. Světový tisk Brity nešetřil.

A literární a filmové zpracování příběhu podstatně posílilo sympatie k Židům. Najednou to byli odhodlaní modroocí hrdinové, kteří se dokázali skvěle bavit i bojovat.

Někde to místní nesnesli. V září 1945 propukl pogrom ve Velkých Topolčanech na Slovensku. A o rok později dav zavraždil 42 Židů v polských Kielcích .

Románové a filmové vyprávění o uprchlících na Exodu konečně v očích mnoha Evropanů a Američanů obraz Židů proměnilo. A získalo jim do té doby zcela neobvyklou vlnu sympatií. Už to nebyli podivní, nepřizpůsobiví, hrabiví, bezbranní a poddajní lidé. Byli to krásní, veselí, houževnatí, spravedliví mladí lidé hledající nový domov, klid a bezpečí.