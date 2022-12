Není rum jako rum, Vánoce si bez něj ale těžko dovedeme představit

Bez rumu nedáme ani ránu. V době adventní ho přidáváme do cukroví i do vaječného likéru, při prvních prosincových túrách po hřebenech Jizerek nebo Krkonoš opěvujeme životabudič v podobě hřejivého grogu a tradičním lékem proti zimě zůstává také káva s rumem.

Jakub Janeček dováží do Česka prémiový alkohol už tři desítky let.

Pokud se ptáte na kategorii rumu včetně tuzemáku, což rum jak známo není, tak ano, je nejpopulárnější. Kdybychom ale rum a tuzemák oddělili, tuzemák by se dostal za vodku a soupeřil by asi s hořkými bylinnými likéry o druhou příčku. Rum by byl srovnatelný s popularitou whisky.

Pokud budeme brát jako bod nula sametovou revoluci v roce 1989, kdy do republiky začaly proudit třtinové rumy jiných značek, než byl u nás snad vždy přítomný kubánský rum Havana Club z naší jediné spřátelené země v Karibiku, zájem neustále a kontinuálně stoupá. Jestli Češi rozumí rumům, nevím, ale každý určitě ví, co mu chutná, a hlavně už má z čeho vybírat. Nabídka pravých rumů v naší republice je velmi široká.

Někteří výrobci rumů označují své rumy číslem, které vyjadřuje počet let, po které byl destilát uložen ke zrání do sudu, stejně jako to dělají výrobci whisky. Za všechny mě napadá společnost Campari Group, která tak označuje své vynikající rumy Appleton Estate z nejstarší bez přerušení fungující destilerie na Jamajce. A rozhodně nejsou sami, kdo to tak dělá.