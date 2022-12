Riziko jak pro sportovce, tak gaučové povaleče. Jak vzniká poranění menisku

V opačném případě ale musí být poraněná část odstraněna operativně. Další možností je trhlinu v menisku zašít. Vždy to záleží na konkrétním případu, což dokáže nejlépe posoudit sám lékař. Rozhodně ale nečekejte, že by vám lékaři mohli dát nový meniskus.

„Byly tu náhradní metody, místy se to zkouší, ale považoval bych to spíše za experimentální léčbu,“ říká ortoped Karel Musil z kliniky VO2MAX.

V letech 2017–2019 byl lékařem ženské fotbalové reprezentace do 15 a 17 let. Je rovněž lékařem na judistických soutěžích všech věkových kategorií.

Největší riziko číhá při sportování a mnozí lidé mají úrazy kolene spojovány zejména s lyžováním, jehož sezona právě začíná. Ačkoli skutečně jde o časté zranění na sjezdovkách, tvrdit, že je to nejrizikovější aktivita, by nebylo fér. „Je to jeden ze sportů, při kterém se často zraňují kolena. Je to ale trochu zkreslené, protože lyžařů je obecně méně než třeba fotbalistů, proto bych jako sport číslo jedna zmínil fotbal,“ připomíná Karel Musil.