Senzační realismus Theodora Pištěka na Hluboké

Do Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou se po 29 letech vrátil Theodor Pištěk. „Tehdejší výstava se zapsala do paměti mnoha návštěvníků. Mnozí si vybaví, že tehdy byl na obálce obraz Ecce Homo – i toto dílo u nás návštěvníci uvidí,“ připomíná ředitel AJG Aleš Seifert.

Poprvé se malíř Theodor Pištěk objevil společně s americkými a evropskými hyper-, foto- či jinými realisty 60. a 70. let v roce 2011 na široce koncipované výstavě East of Eden v Ludwigově muzeu v Budapešti.

Nyní se ke svébytné Pištěkově realistické prezentaci s lehkými přesahy k jeho evropským a americkým druhům odhodlala Alšova jihočeská galerie. Samotný Pištěk je na tomto výstavním projektu představen výhradně svými realistickými pracemi, a to v komplexním přehledu jeho nejznámějších a ikonických děl. Vznikaly zejména od počátku 70. let 20. století do první poloviny následné dekády.