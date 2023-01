Umělé oplodnění: Co vše mohou rodiče vědět o dárci a kdy lze zvolit pohlaví

Na první pohled to může vypadat jako shluk buněk, embryoložka Sylvie Hlaváčová v tom ale vidí něco víc. „Vnímám to jako život, a s takovou opatrností a pokorou k tomu i přistupuji,“ vysvětluje, proč embrya v laboratoři nebere pouze jako genetický materiál.

V případě, kdy je embryí více, jdou retrospektivně podle záznamů a vybírají takové, které se každý den vyvíjelo nejlépe. Zbytek se, dle přání pacientky, zamrazí, aby bylo možno je využít později. Někteří budoucí rodiče mají občas tendence vybrat si pohlaví, to je ale podle lékařky za hranou etiky. „Zákonem to ani není povoleno, pouze v případě, kdy hrozí nějaká choroba vázána na pohlaví,“ vysvětluje, v jakém případě k této volbě lze přihlédnout.

Na hraně je také volba toho, zda bude mít žena dvojčata či nikoli. Ačkoli s oplodněním ve zkumavce jsou mnohočetná těhotenství spojována, dnes už to tak není. „Dělalo se to dříve, kdy metody nebyly ještě tak precizní, dnes dáváme striktně jedno embryo,“ vysvětluje Sylvie Hlaváčová.

V čem se někdy snaží vyjít vstříc, pokud je vajíčko od dárkyně, je vzhled, ovšem ne vždy je to samozřejmě zcela možné. Koneckonců, příjemce o dárci zná jeho vlastnosti: barvu očí, vlasů, výšku, váhu, věk, zájmy, koníčky. A pokud ho to zajímá, tak i krevní skupinu. Lékaři však nikdy nesmí prozradit jeho pravou identitu.

A jak se ošetřuje, aby se v budoucnu nesetkali dva sourozenci, kteří by spolu mohli mít děti? Kdo všechno má nárok na umělé oplodnění a co když přijde žena starší 50 let? Poslechněte si podcast MUDr.ování v úvodu článku. Hostem byla embryoložka a vedoucí kliniky asistované reprodukce Sylvie Hlaváčová.