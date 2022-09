Září proti plýtvání. Česká rodina vyhodí za rok 100 kilogramů jídla

Současná doba prudkého zdražování energií a potravin povede mnoho domácností k většímu šetření. A to je rozhodně zapotřebí, neboť i v českých rodinách se jídlem značně plýtvá. Na jednoho Evropana připadá ročně zhruba 100 kilogramů nevyužitého jídla, přičemž velká část zbytečného odpadu vzniká již při sklizni a zpracování, další potraviny pak vyhodí rodiny, obchody a restaurace.

Podle statistik se nejvíce plýtvá v domácnostech. Dokládá to ostatně i nedávný výzkum Mendelovy univerzity v Brně, podle něhož každý obyvatel Brna vyhodí za rok v průměru 37 kilogramů potravin. U tříčlenné rodiny to činí neskutečných sto kilogramů vyhozeného jídla za rok. Paradoxně nejvíce plýtvají lidé, kteří žijí sami, neboť nakupují více jídla, než jsou schopni sníst, a to pak končí v koši.