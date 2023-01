Berlín miluje kávu. Jeho skvostné kavárny přitahují nejen hipstery

Než si představíme nejlepší berlínské podniky, je třeba trocha kávové edukace. Historie kávy se v posledních sto letech dělí do tří etap. Symbolem té první je instantní káva, jinými slovy dostupnost na úkor kvality. Symbolem druhé vlny je kavárenský řetězec Starbucks, který se zrodil počátkem 70. let ve Spojených státech. A vrátil světu zážitek z kávy konzumované v příjemném prostředí s přáteli.

„U nás v Berlíně se vztah ke kávě liší generačně, lidé starší 50 let stále žijí v přesvědčení, že káva má chutnat hořce, proto si ji obvykle sladí a pijí instantní kávu. To platí pro všechny moje příbuzné o generaci výš, tedy strýce, tety, rodiče. Pro naši generaci je káva mnohem více než ranní životabudič či nápoj ke štrúdlu. Užíváme si bohatost chutí, ale na úkor toho, že za kávu platíme majlant. Zatímco mým rodičům stačí sklenice instantní kávy za dvě stovky na měsíc, já za zrnka z prémiových pražíren zaplatím měsíčně dva tisíce. A další dva tisíce mě stojí káva v kavárnách,“ popisuje čerstvý čtyřicátník svou závislost na prémiové kávě.

A jdeme dál. Pět minut odtud – tedy pokud pojedeme jako Berlíňané na kole – najdete další legendu, bohémskou kavárnu s krásným jménem No Fire No Glory. Je to slovní hříčka, která odkazuje hned ke dvěma zdrojům. Tím prvním je antický příběh jistého pošetilého mladíka jménem Hérostratos, jenž zapálil slavný chrám v Efesu, zařazený mezi sedm divů antického světa, jen aby se proslavil a dostal do čítanek.