Coworking. Jeden den ve sdílené kanceláři, kde se propojují světy

Coworking. Pozor, toto slovní spojení neznamená „cow–or–king“ tedy „kráva nebo král“, ale co–working, tedy spolupráci. V tomto případě přesněji řečeno sdílenou kancelář, jenže některá cizí slova se prostě nepřekládají. Není to tak jednoduché jako s exprincem Charlesem, který se takřka přes noc stal králem Karlem III. Pro příklady nemusíme chodit daleko: fotbal (kopaná), manažer (řídící pracovník), boxer (rohovník), brunch (jídlo pozdního rána či brzkého dopoledne), … coworking (sdílená kancelář). Bude to jednou kovorkink?

Náplní mé každodenní práce je především setkávání se s lidmi a trendy, které mě zajímají. Setkávám se s lidmi kdekoliv, v kavárnách, v jejich kancelářích, v zoo, nebo on-line ze svého domova třeba přes aplikaci Zoom. Nejvíc času přitom strávím přepisem a editací textů. Jsou to hodiny, ne! … desítky a stovky hodin. Doma nebo po kavárnách. Dnes je to jinak. Jsem v Meandru, coworkingovém centru v Řevnicích, a cítím se tu příjemně.

Vcházím do moderní budovy s obřími francouzskými okny, v jedné otevřenější části jsou dokonce ve dvou patrech nad sebou. Už díky fotkám na webu jsem chtěl přijet na návštěvu, kvůli prostoru – však interiér Meandru otevřený krátce před příchodem covidu stihl zaujmout architektonickým řešením i odborníky. Stal se finalistou soutěží Kancelář roku a Art for Space.

Ujímá se mě žena, která si říká Bashka – je to její značka. Dnes je tady takzvanou hostitelkou dne, její pracovní stolek je hned naproti vstupu. Je víc než jen správkyní prostoru, ale nemá ráda slovo šéf, takže používá označení kapitán. „I když malý syn se mě nedávno správně zeptal, jestli nejsem spíš kapitánka,“ usmívá se matka dvou dětí. Dělá se mnou klasické „kolečko“ s představením všeho, co zde čeká každého nově příchozího, a zabere asi dvacet minut.

Já jsem v minulosti pracoval v menší i větší kanceláři, v open space, měl jsem i skleněnou kancelář jen pro sebe. Tady si sedám do společného open space, úplně dozadu do rohu, protože odsud mám nejlepší výhled do prostoru a hlavně ven do zeleně. Za zády prosecco, ještě že ho nepiju, zůstává zavřené. Otvírám jen notebook a píšu. Vzdáleně ke mně doléhá hudba kapely Queen, jde to ze sousední části zvané lounge. Hudby si ale všímám až asi po půl hodině, co tady sedím. „Mama mia, mama mia,“ zpívá Freddie Mercury.