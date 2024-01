2024: Ekonomika se probudí, když budeme jako Japonci

„Česká ekonomika poroste kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku příští rok pomaleji, než by mohla, a to až o 0,8 procenta,“ mírní očekávání hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Skepse posiluje i tím, že se v prosinci pokazila nálada v globální ekonomice. „Německé výzkumné instituty Ifo a DIW zhoršily své předpovědi,“ upozorňuje Marek. České hospodářství je těsně propojeno s německým, proto může očekávat nejvýš mírný vzestup okolo jednoho procenta za celý rok.

Opatrnost ekonomů nevychází jenom z obav, jak tuzemské podniky a spotřebitele odradí škrtání výhod a zvyšování daní v úsporném balíčku, které tuzemskou ekonomiku připraví během dvou let o 150 miliard korun. Od chvíle, kdy ministr průmyslu Jozef Síkela a šéf obchodního svazu Tomáš Prouza oznámili na leden zdražení energií a potravin, panují obavy, že se očekávaný pokles inflace na dvouprocentní úroveň zpozdí. „Meziroční inflace v lednu bude začínat čtyřkou a průměrná celoroční inflace by měla být 3,4 procenta,“ předvídá prosincová analýza Raiffeisen Bank. To může mít bezprostřední následky. ČNB sice ještě před Vánoci snížila základní úrokovou sazbu o čtvrtinu procentního bodu, s výraznějším poklesem ze současné úrovně 6,75 procenta však může počkat až někdy na léto, až své sazby uvolní také Evropská centrální banka. Jenom tím se oživení zpozdí o půl roku.

Jedna naděje, že nový rok přinese zásadní obrat k lepšímu, přesto zbývá, jak ukazuje případ Japonska. Třetí největší světová ekonomika trpí už 32 let stagnací a její vyhlídky se ještě zhoršují v poslední době, když největšího obchodního partnera Čínu zasáhla strukturální krize. Mimo jiné i proto, že se americké, evropské a tchajwanské koncerny obávají zhoršení vztahů a přesouvají aktiva z Číny do spřátelených zemí, se kterými nehrozí válečný konflikt.

Ovšem právě nové komplikace se mohou stát paradoxním důvodem k obratu, na který v Tokiu čekají desítky let. „Pracovní kultura je tam velmi dobrá, k dispozici je přebytek vody a elektřiny,“ vysvětloval zakladatel největšího světového výrobce polovodičů TSMC Morris Chang německému deníku FAZ, proč značnou část výroby přesouvá do Japonska.

Jeho firma je ovšem pouze jedním ze zájemců, kteří chtějí využít možnosti v Japonsku. Hlavním příslibem, že se časy mění, byla zpráva, že největší světový investor Warren Buffett nakoupil za deset miliard dolarů akcie pěti největších japonských obchodních společností. To vedlo analytiky dánské Saxo Bank k tomu, že očekávaný vzestup země vycházejícího slunce zařadili do seznamu „přehnaných předpovědí“, ve kterém s nadsázkou upozorňují, co by se mohlo stát v nadcházejícím roce. Po třiceti letech stagnace prý přinese globální obchod do Japonska sedmiprocentní růst.