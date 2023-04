Diagnóza: Lži, nekompetence a protekce ve veřejném prostoru

V totalitě byla pouze jedna přípustná pravda, a pokud ji někdo nevyznával či nevyznával s dostatečným nadšením, byl potrestán. Hněv socialistické společnosti se bohužel nekoncentroval pouze na dotyčnou či dotyčného, ale zpravidla i na celou jeho rodinu. V lehké formě to znamenalo degradaci v práci, v horší vyhazov, zákaz studia na některých, či dokonce na všech vysokých školách, a o trestní odpovědnosti už snad ani psát nebudu. Výsledkem byla většinová apatie, stažení se do chatových osad a ztišení hlasu, kdykoliv se v úzkém kruhu těch nejbližších mluvilo o věcech veřejných. Lidé si tehdy zvykli, že na veřejnosti se převážně lže.

MUDr. Martin Holcát před lety komentoval denní příjem alkoholu tehdejšího prezidenta Miloše Zemana (šest sklenic vína a dva až tři panáky slivovice) slovy: „To, co popisujete, není žádný extrémní přísun alkoholu. Mohl bych vám popsat i případy jiných pacientů, kteří vypijí i trojnásobek nebo čtyřnásobek.“ Ano, bylo to tehdy právě náhodou v době, kdy ho prezident Zeman jmenoval ministrem zdravotnictví v úřednické vládě premiéra Rusnoka (v podstatě tedy ve vládě Zemanově).

Z hlediska lékařského to samozřejmě byla pobuřující lež končící po letech omezenou schopností výkonu prezidentské funkce ze zdravotních důvodů. Nicméně dodnes se za svá slova neomluvil. Ze stejného místa v okolí prezidenta Zemana vyšly například nekompetentní tweety žalmů jeho mluvčího Ovčáčka, jimiž nahrazoval seriózní informování veřejnosti o hlavě státu. A ještě z jiného soudku bylo prezidentovo rozhodnutí na konci mandátu, že vezme do vlastních rukou spravedlnost a omilostní odsouzeného ze své kanceláře. Těžko ten krok interpretovat jinak než jako protekci. Toť pár střípků z popisu jednoho všem dobře známého mocenského centra.

Přesto se mnohokrát a samozřejmě nejen v uvedených případech cosi vyvolalo a ono cosi mi právě do jisté míry připomíná dobu totality. Veřejný prostor se zamořil naprosto neudržitelnými a neobhajitelnými výroky a společnost maximálně jen lehce pozvedne obočí a pokaždé jde hned dál. Nejsme překvapeni ani udiveni, nestavíme se na odpor. Proběhne pár zneklidněných upozornění nebo tweetů, ale vzápětí přicházejí další zprávy a pozornost se upře jinam. Tudíž – proč by si člověk měl pálit prsty, taková je doba a stejně se nic nezmění. A právě tato poslední věta je naším historickým prokletím.

Pokud by v takto nastavené filozofii přístupu k věcem veřejným měl mladý člověk najít pozitivní vzory, pak by to pro něj mohlo být v poslední době opět velmi obtížné. Znovu by nalezl tisíce stěžujících si nebo privátně přímo nadávajících, ale málokoho, kdo by měl chuť veřejně se vyhranit.