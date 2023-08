Glosa: Krupobití přichází z východu. Blažek si vybral špatný úkryt

Ve středu vpodvečer se na Prahu snesla prudká bouře. Místy s krupobitím. Lidé se cestou z práce a nákupů schovávali, jak se dalo. Ale jen jeden měl to štěstí, že ho slota zahnala zrovna do hospody, kde s přáteli seděl exprezidentský poradce Martin Nejedlý, vykřičená postava české politiky uplynulé dekády.

A tomu šťastlivci se navíc podařilo zapadnout k Nejedlého stolu na pět hodin, takže se tu bavil i v čase, kdy dávno nepršelo a občané se z úkrytů přemístili do tepla domovů.

To se tak stává. Jsme přece lidi. Když se tohle ale přihodí ministrovi spravedlnosti třeskutě prozápadní vlády, není to klika jako od blázince. Je to smůla.