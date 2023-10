Glosa: Skutečný skanzen jsou naše hodiny dějepisu

Výuka moderních dějin je podle většiny žáků základních a středních škol nedostatečná a chtěli by jí věnovat víc času, zjistila Česká školní inspekce. To jsou z úst naší mládeže zlatá slova.

„Učitelé dějepisu dospějí v devátém ročníku nejčastěji do 90. let 20. století, případně do roku 1989. Jen pětina z nich dovede výuku dějepisu do prvního desetiletí 21. století, do současnosti dospěje s výukou dějepisu přibližně 14 procent učitelů. Neuspokojivé je, že nejnovější dějiny a soudobé problémy žákům nepředávají dvě třetiny učitelů,“ sdělila školní inspekce.