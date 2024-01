Komentář: Novoroční projev Pavel zvládl. Trocha nudy neuškodí

Jestli měl první novoroční projev Petra Pavla nastolit trend, pak to není špatná zpráva. Budou-li v příštích letech vypadat prezidentská poselství navrácená na první den roku nějak takto, bude to vítaná změna po dekádě vypjatých a vyhraněných „vánočních“ projevů Miloše Zemana provázených bojovnými gesty ochabující prezidentskou pěstí.

Žánr novoročního prezidentského projevu je vcelku volný a poskytuje široké možnosti, jak jej naplnit. Prezident Pavel se do něj bez problémů trefil a vtiskl do něj vlastní poselství, s nímž téměř přesně před rokem uspěl v prezidentské volbě. Z projevu byla patrná snaha o zklidňující tón, rozvahu i nadhled nad každodenním politickým cvrkotem a koaličně-opozičními spory.

Sympatická byla pasáž, kterou 62letý prezident věnoval mladé generaci. Jak snahu o porozumění jejímu psychickému rozpoložení i tlakům, jimž čelí, tak výzvu k iniciativě a usilování o změnu navzdory možnému nepochopení je třeba ocenit. Oba momenty by si zasloužily nezůstat zakonzervovány v dobře napsané pasáži projevu. Pokud by je Pavel dokázal v nadcházejícím roce přetavit i v konkrétní iniciativy směřující k povzbuzení zájmu prvovoličů a mladých dospělých o veřejný život, byla by to další dobrá příležitost odlišit své prezidentství od toho předcházejícího.