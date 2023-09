Komentář: Opozice má vládu v hrsti. Přijde pomsta za EET?

V pátek začne Sněmovna projednávat v závěrečném čtení vládní konsolidační balíček. Podle slibů opozice nás tentokrát nečeká již téměř tradiční poměřování délky projevů mezi Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou. Ale že by vlajková loď konsolidačního úsilí vlády Petra Fialy doplula do Sbírky zákonů bez boje a bez škrábanců, to není pravděpodobné.