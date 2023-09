Komentář: Pavlův politický rychlokurz. Snad ho dokončí, než přijde krize

Platí, že každý politik je úspěšný především tehdy, když je autentický a dělá to, co mu jde. Jakmile se z něj marketingoví poradci snaží vytesat někoho jiného, začne to působit nedůvěryhodně a veřejnost to brzy prokoukne. Takže rýmovačku Havel-Pavel by si na Hradě už měli odpustit, neboť současný prezident prostě není a nebude umělecky citlivým myslitelem jako ten první porevoluční.