Komentář: Vláda válcuje „partnery“. Kolem balíčku bude ještě dusno

Po jednání vlády s odboráři a částí zaměstnavatelů o změnách v konsolidačním balíčku vyjádřil odborový boss Josef Středula přání, aby „to nedopadlo 10:0 pro vládu“. Říkal to v lehké nadsázce, protože odbory a zaměstnavatelé předložili vládě jenom devět požadavků. Konečné skóre, když se Středulovy metafory přidržíme, je nakonec 6:3 pro vládu. Jestli takový výsledek aliance odborů a zaměstnavatelů bude vydávat za výhru, teprve uvidíme. Ale spíš ne.

Ostatní body vláda odmítla. Biti na tom budou odboráři i zaměstnavatelé v podstatě rovným dílem. Neprošel odborářský návrh zachovat daňovou výjimku pro odborové příspěvky, vláda setrvala i na snižování příspěvků do fondu kulturních a sociálních potřeb pro státní zaměstnance.

Samostatnou kapitolou je třetí splněný požadavek – daň z nemovitosti u zemědělských pozemků. „Sociální partneři“ odmítali její zvýšení, protože by prý mělo zásadní dopad na podnikatele v zemědělství „s potenciálem snížení jejich konkurenceschopnosti vůči zemědělcům v jiných členských zemích Evropské unie“. Také by prý nárůst této daně zprostředkovaně vedl ke zvýšení cen potravin, což snad vláda nechce.

Vzhledem k tomu, že aktualizovaný vládní návrh umožňuje v případě zemědělské půdy obcím „eliminovat u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí“, vypadá to na první pohled jako alespoň jeden nesporný „gól“ v podání odborů a zaměstnavatelů.

Jenže to není jediná aktualizace balíčku, která se daně z nemovitosti týká. V té druhé se píše, že celý výnos daně z nemovitosti zůstane obcím. Původně si část zvýšené daně chtěl stáhnout stát do rozpočtu, proti čemuž se ohrazovalo ve vládě hnutí STAN a mimo vládu Svaz měst a obcí. Ovšem oněch zhruba 10 miliard, kterých se státní kasa na nemovitostní dani vzdala, si vezme z podílu obcí na sdílených daních. Pro obce i pro stát jde tedy zdánlivě o hru s nulovým součtem.

Stanovení výše daně z nemovitosti závisí do velké míry na libovůli obce. Stát nyní říká, že obce, nebudou-li chtít, nemusejí na zemědělských pozemcích zvyšovat daň vůbec. Zároveň ale Ministerstvo financí hlásí, že sebere obcím 10 miliard z výnosů sdílených daní (což jsou hlavně DPH a daň z příjmů fyzických osob). Takže obce, které by chtěly svým občanům (a zemědělcům) ukázat vlídnou tvář a daň nezvyšovat, za to zaplatí výpadkem příjmů.