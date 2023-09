Komentář: Zapomeňte na školství. Chráníme Slovensko před 21. stoletím

Do slovenských parlamentních voleb zbývají tři týdny. Občané v průzkumech veřejného mínění už dlouhé roky hlásí, že je nejvíce trápí zdravotnictví, školství a korupce.

Varování před kolapsem zdravotní péče zaznívají víc než deset let. Ale jediným výsledkem je to, že dnes, kdy ke kolapsu opravdu dochází a veřejně se o něm hovoří, jej všichni berou jako prostý fakt. Namísto snahy přichází smíření.

Dlouhé roky se zároveň zdálo, že mu nedokáže ublížit žádný skandál – a že jich měl opravdu dost. Pokud se o svoje ženy a děti stará, je všechno v pořádku, a mnohým (převážně voličkám) to dokonce imponuje.

Ovšem právě Kollárovy ženy proti němu teď rozpoutaly kampaň, která ho může stát místo v příštím parlamentu. Jedna z nich jej obvinila z fyzických útoků a z toho, že se o jejich dítě nestará ani v nejmenším. Druhá zase z toho, že ji dvakrát poslal na potrat – a ona šla, protože ho doopravdy milovala a on jí slíbil, že jí doopravdy dítě udělá, ale později. Zároveň je ovšem tato mladá dáma dcerou nitranského mafiána. A ten v profesionálně zpracovaném videu, které dostaly všechny redakce, vystupuje jako ublížený otec.

Tak co – kterému mafiánovi věříte?

Je třeba říct, že ta otázka vlastně není homofobní, ale prostě vychází z momentálního rozdělení sil: Na jedné straně je zjednodušeně korupce (tedy Směr), na druhé je LGBTI+ (tedy Progresivní Slovensko). Milan Majerský byl tedy vlastně dotázán, s kým by chtěl vládnout, na což odpověděl, že obojí je stejný mor. Posléze se omluvil, že prý nemyslel lidi, ale ideologii. Zdůraznil, že za manželství považuje jen „svazek muže a ženy, jehož předpokladem jsou děti“.

Mimochodem Milan Majerský, muž ve středních letech, žije v bezdětném manželství s europoslankyní za KDH Miriam Lexmann. Je to jeho druhá manželka. První manželství, v němž děti měl, si nechal církví anulovat, aby mohl mít také s druhou ženou svatbu v kostele.

Poslanec pravicově liberální Svobody a Solidarity Miroslav Žiak se dlouhodobě profiluje jako bojovník proti hoaxům. Nedávno zveřejnil fotografii, která mu přišla do e-mailové schránky z neznámé adresy. Je na ní údajný ruský pas místopředsedy Směru a asi nejprominentnějšího šiřitele ruských postojů Ľuboše Blahy. Miroslav Žiak uvedl, že pravost dokumentu nedokáže ověřit, ale zveřejňuje jej.

Úřednická vláda situaci komunikačně podcenila, a tak se jí chopil Robert Fico. A ten z ní neomylně vytěžil to nejhorší. Přidali se i ostatní politici. A mají mimochodem pravdu. Jde sice o krátkodobý jev, migranti u nás nechtějí zůstat a nejde o vážný problém, ale platí, že pokud lidé mají pocit, že to problém je, tak to problém je.