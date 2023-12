Komentář: Zastavte ohňostroje, nepalte rachejtle. Alespoň letos

Spor o odpalování ohňostrojů, rachejtlí a petard se v posledních letech vyvinul v menší kulturní válku. Vyhrotí se pokaždé takhle pár dní před silvestrem: Jedni si na internetech ťukají na čelo a s přibývajícími detonacemi protestují stále ostřeji, zatímco jiní drží pozice „braňme normální svět“. Do kterého neodvolatelně patří právo na zábavní pyrotechniku.

Silvestrovská řežba, včetně předchozích zkušebních detonací a novoročního vyprazdňování zásob, zatím vždycky potvrdila vítězství lidových pyrotechniků na celé čáře. A co tentokrát? Skoro jistě zas.

Města a obce se na silvestra stále častěji drží zpátky - i kvůli tomu, že jejich profesionální show by večer stěží konkurovaly soukromým artileriím. Pro moře lidí jsou osobní ohňo- a dělostroje samozřejmostí a něčím, přes co takzvaně nejede vlak. A proč by měl, co je tak strašně důležité, abychom si kazili zábavu, a dětem také? Je to jednou do roka, to snad snesete, ne? Někdo nám chce zase nařizovat, co smíme a co ne? Šťastný nový rok!

Anebo to lidoví pyrotechnici vůbec neřeší a baví se podle svého. Důležitou okolností je i to, že silvestrovskou aktivitu často - třeba v Praze - vyvíjejí cizinci. Kteří jednak kulturní války na českých internetech úplně nesledují a jednak často stojí o to, aby právě pyro vyztužilo jejich zážitky z novoroční dovolené.

Takové je základní rozestavení odpůrců a příznivců pyrotechnických radovánek.

Letos ale konec roku dramaticky poznamenaly vražedné výstřely. Před Vánoci byl po třinácti letech vyhlášen den státního smutku kvůli hromadné tragédii. Pieta ještě doznívá, tisíce lidí se s událostí z 21. prosince obtížně vyrovnávají.

Ne, to opravdu neznamená, že máme svět potáhnout černým flórem a všichni se tvářit vážně 24 hodin denně. Zábava pokračuje, oslavy se neruší. Život samozřejmě „jde dál“ a „návrat k normálu“ je dokonce nutnou součástí toho, abychom zlé zprávy dokázali úspěšně vstřebat.

Jde jako obvykle o vkus a o míru všeho. Míru ohleduplnosti a zdrženlivosti, a míru sobectví. Pro nepráskání rachejtlí existuje víc dobrých důvodů pokaždé - od stavu ovzduší po vážné úrazy. Stres nezúčastněných lidí i stres zvířat. Je až neuvěřitelné, jak „národ pejskařů“ bez milosti dává svým pejskům o silvestru zabrat.

Tak když letos přibyl ještě jeden smutný důvod navíc, snad by nikoho neubylo…

Zastoupen je i opačný pohled: Pyrotechnickou zábavu „jako obvykle“ někdo chápe jako známku toho, že jsme si nedali vzít svůj svět. Což má být důkaz, že vrah a jeho hrozný čin prohráli. Tím, že nás nezměnili.

To není teorie vycucaná z prstu. Vyplývá to už jen z reakcí na výzvu ministra Víta Rakušana starostům: Zvažte, jestli teď pořádat silvestrovské a novoroční ohňostroje. Někteří s ním souhlasili a akci odvolali. Jiní podle ČTK a dalších zdrojů z 28. prosince ne:

„Neměli bychom úplně zastavit život. To bychom tomu člověku, co onu strašnou věc spáchal, dopřáli přesně to, co chtěl.“ Rudolf Salvetr (ODS), Klatovy. - „Novoroční ohňostroj je u nás spojený s přáním občanům do nového roku od starosty a ponocného. Nemáme v plánu ho rušit a připomenout tak člověka, který způsobil v Praze to obrovské neštěstí.“ Stanislav Antoš (KDU-ČSL), Domažlice. - „Odmítáme spojování ohavných činů vrahů s tradicemi a zvyky naší společnosti.“ Ondřej Martan (ODS), Praha-Běchovice. - „Ohňostroj máme koncipovaný jako ohňostroj dobra a symbol sounáležitosti mezi lidmi. Nebudeme ustupovat těmto šílencům, aby se celý život zastavil, nedáme tím prostor k tomu, aby se zviditelnili.“ Jaromír Hlaváč (ODS), Protivín. - „Vyjádřit soustrast tím, že se vzdáme několika minut zábavy, mi přijde jako prázdné gesto. Vhodnějším uctěním památky zesnulých obou tragických událostí by podle mě bylo, pokud bychom se alespoň na pár dní k sobě dokázali chovat o něco laskavěji a odložili nenávist.“ Michal Rosa (ODS), Trutnov. - „Novoroční ohňostroj jsme se rozhodli nerušit, jsme přesvědčeni, že bychom tím jen nahrávali šílencům, kteří takové činy páchají, protože šíření strachu a ,blbé nálady‘ je přesně to, co chtějí způsobit. V neposlední řadě je ohňostroj jedna z mála věcí, která lidem v rámci negativních zpráv, které se na ně pořád valí, může pomoci zvednout náladu při vstupu do nového roku.“ David Procházka (ANO), Plzeň 3.

To všechno jsou argumenty. Jenže je tu i jedno nedorozumění: Zrušení ohňostroje by „nezviditelnilo“ ani „nepřipomnělo“ vraha z univerzity, ale naopak to, že se v tu chvíli myslí na jiné.

Nešlo by o důkaz „ustupování šílencům“ ani o „prázdné gesto“. Šlo by o ještě jednu cennou minutu ticha navíc. Nemohla by nás nějak oslabit, naopak.