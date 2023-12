Komentář: Změnila se situace na bojišti, nebo jsme zamrzli my sami?

Překvapivá je i obnovená váhavost v agilnější politice vůči Rusku, za rámec přetahování se o majetkové a sankční agendy. Připomíná to strkání hlavy do písku před velikostí ruské ambasády v Praze, dokud se nevyšetřily výbuchy ve Vrběticích. Potřebujeme posun směrem k ofenzivnější politice v ingerenci do ruského vnitropolitického diskurzu a vývoje v Rusku. Od vyslání nového velvyslance až po ofenzivnější zasahování do vnitřních ruských agend. Přinejmenším v reakci na ruské zasahování do našich vnitřních věcí máme odpovědět posílením naší přítomnosti v ruském vnitřním dění, a to všemi možnými a dostupnými způsoby. Když to zvládne Kreml vůči nám, proč se nepoučíme?