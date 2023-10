Kdyby takovou chybu udělali v F1, bude to masakr, píší o neštěstí na Taxisu čtenáři

Míra Vaněk: Dnešní Taxis je odvarem náročnosti toho dřívějšího. Vypovídá to o nepřipravenosti koní, špatné práci trenérů a hamižnosti majitelů, kteří cpou na tento prestižní dostih zvířata nepřipravená. Zrušte Taxis a tím zrušíte Velkou pardubickou. A dostihy už nebudou zajímat vůbec nikoho. Protože na Velkou pardubickou se podívá násobně víc lidí, kteří by se na dostih nikdy nedívali.

Marek Čech: Velká Pardubická není jen Taxisův příkop. Je to pouze nejproslulejší a nejnebezpečnější překážka. Největší tahák. Celý závod by se obešel bez této překážky. Na atraktivitě by netratil, byl by bezpečnější jak pro koně, tak jezdce. Za mě Taxis zrušit. Na protest by se mohli klienti odvrátit od hlavního sponzora. A bylo by po srandě.