Matematika je neoblomná, píší čtenáři o „výhodném“ nájemním bydlení

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku o porovnání tuzemského trhu s bydlením se zbytkem Evropy.

Karel Stržanovský: Budoucnost není v nájemním bydlení, dokud člověk nebude schopný z důchodu zaplatit nájem. V Praze zaplatíte za byt cca 20 tisíc plus pět tisíc energie a vodu. Pro spoustu lidí to znamená, že cokoli dalšího už musí kupovat z úspor. A musím z těch úspor vyžít pět let? 10? 30? To nikdo neví. Takže než si někde spořit, je nejlepším zajištěním na důchod mít vlastní bydlení.

Mojmír Stumpf: Bože, tak budou lidé více žít v nájmech. A co se děje? Já toho pronajímám celkem hodně. Je to starost i radost, ale všichni nájemníci jsou spokojení a vycházíme spolu dobře.

Kamil Holub: Dlouhodobé nájemní bydlení, pokud to není v obecním bytě „za pár šlupek“ jsou nejhůře utracené peníze na světě. Platíte měsíčně tolik, co byste platil za hypotéku, a po 20 letech takového bydlení jste někomu cizímu zaplatil ten byt úplně celý, možná i s nějakým drobným výdělkem a vy nemáte vůbec nic. Jen jste asi o tři miliony korun chudší. Nájem má smysl, když se třeba co dva roky stěhuju. Za prací, mladí kvůli studiu, mladí, protože najednou budou zakládat rodinu.

Dalibor Plachý: Nájemní bydlení? Celý život platíte majiteli jeho náklady na onen byt plus jeho zisk. Když bydlíte ve svém, platíte náklady na onen byt a ten zisk zůstane vám v kapse (případně jej nemusíte vydělávat). Matematika je neoblomná. To, co majitel má jako zisk, zůstává vám v kapse. Když má človek kde bydlet, může se uskrovnit, ořezat výdaje a pořád bydlí v případě krize. Má domov a může z něj v klidu hledat práci nebo přivýdělek. Když nemáš na nájem, jsi bezdomovec.

Petr Michek: Pokud je splátka hypotéky ve stejné výši jako nájem, vychází splácení hypotéky vždy lépe, protože jednou skončí. Pokud je nájem například v poloviční výši než splátka hypotéky potom už je výhodnější, protože zvedne cash flow a může zvýšit kvalitu života. A pokud člověk zbylý rozdíl investuje, může být v budoucnu bohatší než s dražší hypotékou. Opravdu záleží na tom rozdílu. Pokud jsou v současnosti extrémně drahé hypotéky, může dávat levnější nájem smysl. Pokud by klesla úroková sazba, je výhodnější přejít na splácení vlastního bydlení.

Jiří Horák: Jestliže se běžně pohybují náklady na bydlení kolem 20 tis. měsíčně, je to možná 35–40 % příjmů průměrně vydělávajícího Pražana, ale současně 100 % průměrného důchodu. Tak to je opravdu „budoucnost“ pro mladé, kterým je už teď vyhrožováno, že „na jejich důchody nebude“. Z čeho se mají mladí „sami zabezpečit na stáří“, když jim 40 % výdělku sebere „pan domácí“?

Jan Šmatera: Já mám „kvartýry“ dva a čím dál víc žiju na chatě. Pronajímat už asi nebudu. V říjnu jsem neprodloužil smlouvu nájemníkům. Už se mi do toho moc nechce. Hlavně z těch právních důvodů, nebaví mě to sledovat. Stát je chrání až moc a dostat z bytu problémového nájemníka by byl problém. Peníze z pronájmu navíc nepotřebuju.

Petr Novotný: Nejde to tady, půjde to jinde. Třeba v Dublinu je to 2,5krát levnější (v poměru ke mzdě) a vláda mladým lidem pomáhá s úvěrem. A práce tam je, doslova nekonečně. V Austinu 4krát a práce pro kvalifikované lidi je tam také dost. V Dublinu budete nejspíš bydlet v anglické řadovce s parkováním a zahrádkou za domem, v Austinu v samostatně stojícím domě, žádný panelák.

Daniela Spilková: Nedávno jsem viděla inzerát na pronájem bytu 2+kk na okraji Prahy za „pouhých“ 30 000,- měsíčně. Sice včetně energií, ale stejně, vždyť je to jeden plat jen na nájem. A ještě investujete do cizího a abyste se bál zatlouct do zdi i hřebíček, aby to majiteli nevadilo. A ještě žít v nejistotě, jestli vám nájem prodlouží, nebo půjdete s kufrem o dům dál.

Šárka Vodičková: Nájemní bydlení je předražené. Momentálně jde 63 % mého platu na bydlení, levnější v okolí není bohužel. A bydlet po třicítce ve spolubydlení se mi zdá poněkud nedůstojné.