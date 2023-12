Největší zlepšení na D1 za poslední roky, píší o zákazu předjíždění čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku o policií avizovaném přitvrzení proti řidičům kamionů na nejrušnější tuzemské dálnici.

Jaroslav Kasika: Stačilo by na ta místa instalovat kamery tak, jak to mají třeba na dálnici z Mnichova na Norimberk a zapojit systém automatického zasílání pokut za přestupky. Nejen, že by se to brzo zaplatilo, ale postupně by se řidiči zklidnili a začali konečně jezdit podle pravidel. Ve Francii nebo Velké Británii to tak už funguje a překvapilo mne, jak tam řidiči teď dodržují předepsanou maximální rychlost na dálnici a na státovkách.

Michal Krčál: K tomu je ale taky nutno trestat jízdu nižší rychlostí než 80 km/h. Zrovna včera jsem tam potkal starou Avii, co jela tak 60 km/h. Neumím si představit, jak se za ní potáhne kolona kamionů dlouhá několik kilometrů. A v levém pruhu se potáhne stejně dlouhá kolona osobáků, co pojedou stovkou za někým, kdo nespěchá.

Seznam Zprávy zaznamenaly, jak někteří řidiči kamionů nedodržují na dálnici D1 zákaz předjíždění na Vysočině.Video: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy

Miroslav Dobeš: Protože po D1 jezdím skoro denně už několik let, tak můžu porovnávat. Takže v Brně, když se začalo stavět a bylo tam to zúžení, bývaly kolony dva až tři km. Tak se zavedl zákaz předjíždění pro kamiony od Popůvek a kolona narostla na pět km. Tak se dal zákaz od Ostrovačic = kolona sedm km. Zákaz se tedy prodloužil k Velké Bíteši, kolona reagovala na 15 km. Současný stav je zákaz od Jihlavy a minulý týden kolona 39 km. A to nebyla žádná nehoda ani sníh. Člověk by řekl, že to někomu s normálním vzděláním i dojde, ale věřím, že zodpovědní na ŘSD dojdou k závěru, že zákaz musí být všude a kolonu dotáhnou úspěšně z Brna až do Jihlavy. Problém v Brně jespecifický a zákaz předjíždění ho nevyřešil, ba ještě stav zhoršil.

Jindra Kavina: Veškeré 20km kolony jsou způsobeny především nehodami kamionů a nebo jejich uváznutí na ledu. Chtěl bych poděkovat za probíraný zákaz předjíždění, od té doby se dá D1 krásně projet, maximálně se u štrůdlů poslušně jedoucích kamionů, kteří jsou na sobě naštosovaní kabina na návěsu, asi aby mohly kdyžtak způsobit nějakou další nehodu, zpomalí na 120. Nejlepší dopravní zlepšení průjezdnosti D1 za poslední léta.

Jiří Hubka: Vzájemné předjíždění kamionů není problém, ti řidiči musí být někde na čas. Maximální rychlost těchto vozů je omezena technicky omezovačem, proto předjíždění trvá déle. Některé naložené náklaďáky v kopci jedou výrazně pomaleji, a proto jejich předjetí jinými je v pořádku. Čím více zákazů bude, tím horší komplikace nastanou. Osobní vůz předjede kdekoliv, protože může jet 130 i víc, pokud je to nutné. V kalamitním prostředí je zákaz předjíždění v pořádku. To by šlo řešit dodatkovou tabulkou.

Jiří Baumgartner: Pokud nebudou tyto zákazy kontrolovány a jejich porušení postihováno pořádně, například zákazem jízdy po dálnicích v ČR nejen pro řidiče, ale i pro konkrétní kamion, se kterým přestupek spáchal, plus podstatně citelnější pokuty než teď, nikdy se to nezlepší. Potom si i samotné firmy budou hlídat své řidiče, aby jezdili tak, jak se má.

Pavel Kovář: Proč se nesleduje a automaticky nepokutuje předjíždění? Proč neprobíhá masivní vážení? Vždyť těch pár kamer (pokud současné nedostačují), SW a váhy se díky masivnímu ignoraci ze strany kamioňáků zaplatí za pár dní. A jestli není vůle ze strany policie, stačí vypsat soutěž, jistě by se našla hromada firem, která by do toho šla, protože by to znamenalo snadný a jistý výdělek.

Petr Brzezny: Je zajímavé, jak si u nás řidiči kamionů pořád stěžují na šikanu apod. Jakmile však přejedou německou nebo rakouskou hranici, najednou jedou jako beránci. Dobře si uvědomují, že německá policie by se s nimi nemazlila a flákla by jim takovou pokutu, že by se jim pak asi vůbec nevyplatilo jezdit.

Fórum čtenářů Redakce Seznam Zpráv vybírá nejzajímavější příspěvky z diskuze čtenářů (některé mohou být redakčně kráceny). Zajímají nás vaše názory na aktuální témata a vážíme si diskutérů, kteří debatují slušně, k věci a dodržují kodex diskuzí SZ.

Oldřich Paták: D46 ve výčtu chybí a je zde velmi divoko, nebezpečné předjíždění zde je u všech národností, tedy české řidiče kamionů nevyjímaje. Všichni jsou mimořádně agresivní při vynucovaní předjíždění, jezdím tu téměř denně, v tomto období volím souběžnou komunikaci mimo dálnici Prostějov-Vyškov-Brno, tedy mimo D46 i D1.