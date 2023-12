Šťastný oběžník: Školy se umělé inteligenci neubrání. Musí se přizpůsobit

Čtete ukázku z newsletteru Šťastný oběžník, ve kterém každé úterý Jindřich Šídlo a jeho tým přinášejí glosy o aktuálním politickém dění, tipy na zajímavé čtení a postřehy ze zákulisí Šťastného pondělí. Pokud vás ukázka zaujme, přihlaste se k odběru plné verze newsletteru.

Vysoká škola ekonomická v Praze zase čeří vody. O pozornost veřejnosti se ale výjimečně nezasloužil Miroslav Ševčík, toto akademické ztělesnění páté kolony se zálibou v řízení Národohospodářské fakulty po vzoru samoděržaví.

Pozdvižení protentokrát vyvolal profesor Jiří Hnilica svým rozhodnutím zrušit klasickou formu bakalářských prací pro studenty Podnikohospodářské fakulty, kterou řídí.

Děkan Hnilica uvádí hned několik důvodů, proč se tak vedení fakulty rozhodlo. Jednak je to kvůli kupování si bakalářek „na klíč“ od šikovných agentur, ale roli hraje i strach ze zneužívání AI nástrojů.

Onen zastřešující pojem „umělá inteligence“ vstoupil do povědomí Čechů opravdu rychle. Někteří už za umělou inteligenci označují úplně všechno, co se jim jeví jakkoliv podezřelé, záhadné a možná trochu nadpřirozené. To, čeho se dnes obávají na VŠE, je zneužití jedné z podoblastí AI, a to technologie jazykového modelu.

Shodou okolností je to právě rok, co se stal veřejně přístupným nástroj ChatGPT, který mezi jazykovými modely způsobil revoluci. Můžete se jej zeptat, co odpovědět šéfovi na podrážděný e-mail, složí vám básničku o třínohém psovi, poradí vám s receptem na meruňkové knedlíky i s motivačním dopisem k přijímačkám.

Schválně se ale zdráhám použít formulaci, že za vás něco vymyslí. ChatGPT ani další podobní chatboti nic vymyslet nedokážou. Jak je tedy možné, že tohle všechno zvládnou? Zkrátka postupně „schroupali“ takové kvantum lidmi psaných textů, až začali psát jako my.

Děkan Hnilica pro zrušení argumentoval také tím, že je čím dál složitější odlišit dílo skutečného studenta od textu, který vygeneruje jazykový model. Ano, zcela logicky. Právě protože metou všech jazykových modelů je vyjadřovat se jako lidé. Všechno, co takové nástroje umí, umí jen díky nám.

Bylo by ale naivní si myslet, že ChatGPT nebo podobné nástroje zvládnou během pití ranní kávy vyplivnout bakalářku, kterou by stačilo už jen odnést do tiskárny. Svedou roli pomocníka při rešerši, odkážou na užitečné zdroje, složité myšlenky ucelí do jedné jednoduché definice. Lépe zvládají problémy popisovat než hledat jejich řešení. Ale umí taky dobře lhát a s naprostým klidem odcitují neexistující studie nebo autory.

Jen tak odevzdat text vytvořený skrz takový nástroj by bylo od studenta krajně nezodpovědné. Je nezbytně nutné ho revidovat. Otázkou, kterou si očividně na FPH VŠE také položili, zůstává, zda je možné byť revidovaný text pokládat za autorský.

Zrušení klasické bakalářky na dané fakultě neznamená, že se dramaticky zjednoduší proces dosažení titulu. Bakalářem se tam student stane jen tehdy, kdy úspěšně složí nezměněné státnice a kdy „obhájí“ i nově vzniklý bakalářský projekt. To je ostatně modus operandi, který například Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, kterou pátým semestrem studuji já, úspěšně aplikuje už několik let.

Nemá cenu před jazykovými modely ani jinými aplikacemi AI systémů strkat hlavu do písku a tvářit se, že se zrovna školství jako zázrakem vyhnou. Nevyhnou. Školství obecně není obor, který by u nás byl vyhlášený pohotovým vychytáváním nových trendů. Proto zrušení teoretických bakalářek z výše popsaných důvodů chápu jako jednoznačný vzkaz: „Tady si pro jednou nebudeme hrát na to, že pokrok neexistuje.“