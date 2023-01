Tak, a teď opravdu přijde dobrý rok… 20 předpovědí pro rok 2023

Autor tohoto textu se v posledních letech ukázal být velmi mizerným futurologem. Ať předpovídal cokoli, většina jeho predikcí nevyšla. Úspěšnost jeho předpovědí byla nižší, než kdybyste si u každé z nich hodili mincí.

Takže to letos uděláme jinak: Napíšu svých 20 predikcí, ale o všech nechám hlasovat také vás. Ano, je to určitý projev zbabělosti a zároveň opatrnosti. A na druhou stranu doufám, že se potvrdí ona „moudrost davů“, o které v roce 2004 napsal James Surowiecki svou slavnou (stejnojmennou) knížku.

Věřím vaší moudrosti. Takže: Jaký nás čeká rok?

Podle čínského kalendáře bude 2023 „rokem zajíce“. Neznamená to, že „kdo uteče, ten vyhraje“. Zajíc je elegantní, rozumný a opatrný, alespoň podle vykladačů horoskopu.

V posledních padesáti letech byly „roky zajíce“ tyto: 1975, 1987, 1999 a 2011. Tedy byly to celkem průměrné, historicky nedůležité roky (= dobré roky pro život). Rok 1975 byl rokem končící recese, v roce 1987 došlo k pádu americké burzy („černé pondělí” 19. října), rok 1999 byl ekonomicky úspěšný (před pádem technologických akcií v roce 2000) a rok 2011 byl ve znamení posilování globální ekonomiky po finanční krizi.

Vyberte si. Pojďme na to, a děkuji, že budete hlasovat. Za rok si řekneme, jak to dopadlo.

Pandemii bude definitivně „odzvoněno“. Její konec vyhlásí i WHO, ale nikoho to už nebude zajímat. Covid se už do „hlavních zpráv“ nevrátí a lidé vzpomínky na něj, podobně jako u všech velkých pandemií v minulosti, rychle vytlačí z povědomí.

Anketa Vyhlásí WHO konec covidové pandemie? Ano. 33,1 % Ne. 66,9 % Celkem hlasovalo 9640 čtenářů.

Prezidentkou se stane Danuše Nerudová. To je hodně „slabá“ prognóza, protože vítězem se nakonec může stát kdokoli z trojice Babiš – Nerudová – Pavel. Ale osobně si myslím, že Nerudová má nejvyšší šance. Když se dostane do 2. kola, porazí podle mě Babiše i Pavla. Mimo jiné proto, že je žena. Česko se v období mezi koly lehce „zamiluje“ do představy, že budeme mít první prezidentku.

Anketa Bude prezidentkou Danuše Nerudová? Ano. 23,6 % Ne. 76,4 % Celkem hlasovalo 13480 čtenářů.

Válka na Ukrajině neskončí. Vše ohledně budoucnosti tohoto konfliktu je věštěním z křišťálové koule, zejména pro lidi bez znalostí přesahujících to, co sledujeme v médiích. Ale ani mezi experty není v této věci žádný konsenzus.

Anketa Uzavřou Rusko a Ukrajina dohodu, která potvrdí hranice obou států a ukončí konflikt? Ano, uzavřou. 16 % Ne, neuzavřou. 84 % Celkem hlasovalo 11835 čtenářů.

Putin zůstane celý rok ruskou hlavou státu. Bude se spekulovat o jeho konci či slábnoucí pozici, ale nic z toho se nepotvrdí. Západ je v této věci zdrženlivý, protože přetrvává názor, že chaos následující po nějakém „divokém“ konci Putina může být horší než dnešní status quo.

Anketa Zůstane Putin celý rok 2023 ruským prezidentem? Ano. 71,1 % Ne. 28,9 % Celkem hlasovalo 11801 čtenářů.

A Volodymyr Zelenskyj zůstane prezidentem Ukrajiny.

Anketa Zůstane Zelenskyj celý rok 2023 prezidentem Ukrajiny? Ano. 81 % Ne. 19 % Celkem hlasovalo 11820 čtenářů.

Nejen to, Zelenskyj dostane na podzim Nobelovu cenu za mír.

Anketa Dostane Volodymyr Zelenskyj Nobelovu cenu za mír? Ano. 28,7 % Ne. 71,3 % Celkem hlasovalo 11710 čtenářů.

Jaderné zbraně nikdo na světě nepoužije. Nechme stranou dnes tolik oblíbené scénáře, ať už od Baby Vangy, nebo Dmitrije Medveděva. Oba mají zhruba stejnou hodnotu. Nukleární zbraně nikdo nepoužije, ani taktické.

Anketa Použije někdo nukleární zbraně? Ano, použije. 9,8 % Ne, nepoužije. 90,2 % Celkem hlasovalo 11625 čtenářů.

Joe Biden nebude v roce 2024 znovu kandidovat na prezidenta. Oznámí to v první polovině roku 2023. Kdo za demokraty bude kandidovat, je nejasné. „Neviditelná“ Kamala Harrisová to asi nebude.

Anketa Oznámí Joe Biden, že nebude usilovat o znovuzvolení v roce 2024? Ano. 67,8 % Ne. 32,2 % Celkem hlasovalo 11163 čtenářů.

Česká vláda nepadne. Babišovo ANO učiní několik pokusů, ale ani jeden nevyjde. Premiér Petr Fiala bude i celý rok vládnout svým úsporným, skoro nenápadným (ale zároveň efektivním) způsobem.

Anketa Zůstane Petr Fiala premiérem? Ano. 60,2 % Ne. 39,8 % Celkem hlasovalo 12083 čtenářů.

Bohuslav Svoboda se pražským primátorem nestane. Ale jak to s vedením Prahy dopadne, je otázka. Pro vedení ODS je prioritou stabilita vlády. Provizorium v hlavním městě zjevně nikomu nevadí. Že to neumožní dělat žádná zásadní a „velká“ rozhodnutí? Ta už nedělalo předešlé (a dnešní provizorní) vedení v čele se Zdeňkem Hřibem.

Anketa Stane se Bohuslav Svoboda pražským primátorem? Ano, stane. 15,5 % Ne, nestane. 84,5 % Celkem hlasovalo 10340 čtenářů.

V Británii budou volby, vyhrají je labouristé a bude nové hlasování o brexitu, lépe řečeno o „brenteru“. K pádu vládnoucích konzervativců přispěje Boris Johnson, který je na konci roku populárnější než premiér Sunak. Ale hlavním důvodem bude chaos, který hned na počátku roku způsobí pokračující stávky a ekonomika v recesi.

Anketa Bude v roce 2023 závazně vyhlášeno nové referendum o opětovném vstupu Británie do EU? Ano. 19,7 % Ne. 80,3 % Celkem hlasovalo 10474 čtenářů.

Kosmonautika prožije další velký rok. SpaceX otestuje počátkem roku raketu Starlink, s kterou NASA v roce 2024 nebo 2025 přistane nejdřív bezpilotně na Měsíci. Let s „kosmickými turisty“, který financuje japonský byznysmen Yusaku Maezawa a kde členem posádky bude i Čech Yemi A.D., se však nejspíš uskuteční až v první polovině roku 2024.

Anketa Poletí Yemi A.D. v roce 2023 do vesmíru? Ano, poletí. 27,7 % Ne, nepoletí. 72,3 % Celkem hlasovalo 9879 čtenářů.

Bitcoin zažije comeback. Nevrátí se už na hodnoty z roku 2021 a počátku roku 2022, ale jeho hodnota poroste a v druhé polovině roku bude asi o polovinu vyšší než teď.

Anketa Vrátí se hodnota bitcoinu během roku nad 500 000 korun (rozhodné datum 17. prosince 2023)? Ano. 9,4 % Ne. 90,6 % Celkem hlasovalo 9878 čtenářů.

Cena zlata poroste. Na tom se na konci roku 2022 shodují prakticky všichni, to není žádný objev. Důvodem je očekávaná „stagflace“, a tedy obava ze znehodnocení peněz. Podobný vzestup zažilo zlato během poslední velké krize po roce 2008. „Bláznivé“ predikce, které cenu zlata tipují až 3000 nebo dokonce 4000 dolarů za unci, nevyjdou. Hranice 2000 dolarů však opět padne.

Anketa Překročí cena zlata během roku hranici 2000 dolarů za unci (rozhodné datum 17. prosince 2023)? Ano. 77,7 % Ne. 22,3 % Celkem hlasovalo 9537 čtenářů.

Akcie Tesly se z letošního propadu vzpamatují, ale na původní hodnotu se nevrátí. Poroste tlak investorů na sesazení Elona Muska, ten si však své postavení udrží. Větší růst však nedovolí globální hospodářská situace.

Anketa Zůstanou akcie Tesly celý rok pod hranicí 250 dolarů (rozhodné datum 17. prosince 2023)? Ano. 74,3 % Ne. 25,7 % Celkem hlasovalo 8759 čtenářů.

Andrej Babiš prodá vydavatelství MAFRA. Přestanou vycházet dva tištěné celostátní deníky. Veřejnoprávní média si udrží své současné postavení. Dál poroste význam podcastů. Vládní boj s dezinformacemi vyvolá vzrušené debaty, ale fakticky nebude mít velký dopad.

Anketa Prodá Andrej Babiš vydavatelství MAFRA? Ano. 9,8 % Ne. 90,2 % Celkem hlasovalo 9516 čtenářů.

Nejlepším filmem na Oscarech 2023 bude letošní adaptace klasického románu Na západní frontě klid z Netflixu. Získá zároveň ceny v nejvíc kategoriích.

Anketa Získá nejvíc Oscarů film Na západní frontě klid? Ano. 11,3 % Ne. 88,7 % Celkem hlasovalo 8634 čtenářů.

Twitter překoná současnou krizi a bude se mu dařit. Počet aktivních uživatelů (za měsíc) překoná 400 milionů. Meta (Facebook) představí alternativu pro Twitter, tedy jakýsi „rychlý“ feed pro krátké zprávy, ale bez úspěchu.

Anketa Bude počet aktivních uživatelů Twitteru v listopadu 2023 vyšší než 400 milionů? Ano. 17,5 % Ne. 82,5 % Celkem hlasovalo 8249 čtenářů.

Nová verze jazykového modelu GPT-4 bezpečně projde tzv. Turingovým testem. Její výsledky, ať už odpovědi na otázky, nebo splnění zadání, nebude možné rozeznat od výstupů člověka. Přesto ještě ani zdaleka nepůjde o „obecnou inteligenci“. Stroje se však stanou zcela dokonalými v napodobování té lidské.

Anketa Dostane se na seznam bestsellerů deníku New York Times v průběhu roku 2023 knížka, u níž bude uvedeno, že ji „bez lidské asistence” napsala umělá inteligence? Ano. 14,7 % Ne. 85,3 % Celkem hlasovalo 7757 čtenářů.

Takže ještě jednou: Čeká nás docela dobrý rok. Ano, je to subjektivní a nikdo z nás neví, co ho čeká osobně. A samozřejmě ani netušíme, jaká nečekaná a potenciálně významná událost nás ovlivní globálně. Ale nejpravděpodobnější je to, že se budeme mít lépe než v předešlých několika letech.

Anketa Až se vás někdo v prosinci 2023 zeptá, jaký byl rok 2023, odpovíte: Dobrý. 72,1 % Špatný. 27,9 % Celkem hlasovalo 8976 čtenářů.