Konec cenových stropů na energie: Pro tisíce rodin to bude šok

Evropská komise vyzvala členské státy, aby do konce roku zrušily stropy na energie. V době, kdy se silová elektřina v Česku prodává za cenu kolem tří korun a strop je nastaven na šesti korunách za kWh, vypadá takové zrušení zdánlivě jako formalita. Jenže pro tisíce rodin by mohlo znamenat brutální šok.

„I kdybychom strop nezrušili a nechali ho být, většina obyvatel přejde na nové kontrakty, a strop je pak jen formálně nastavený. Základní otázka ale je, kolik lidí bude mít na konci letošního roku stále platný kontrakt. Tedy kontrakt, který uzavřeli třeba v půlce minulého roku na dva roky a mají ho třeba za osm korun. Letos je to zastropované na šest korun, ale kdyby strop skončil, oni by byli zase na osmi korunách,“ říká Durčák s tím, že se pravděpodobně bude jednat o malou množinu zákazníků s omezeným časovým dopadem.

Varuje také, že zatímco teď jsou ceny elektřiny levné, už za pár měsíců to platit nemusí.

„Dostáváme se do období, kdy během léta budou ceny nízké a během podzimu a hlavně zimy a jara vysoké. Mezi zimou a létem budou na spotovém trhu velké rozdíly,“ říká Durčák s tím, že na tyto výkyvy je třeba se nachystat. „Může to být rozdíl klidně až 100 euro za megawatthodinu,“ dodává Durčák.

Pokud je tedy dnes průměrná cena 86 eur za MWh, například za sedm měsíců by to mohlo být třeba až 186 euro za MWh. To může být problém, ale i výhoda pro ty, kteří nakupují na spotovém trhu. Zatímco v Americe se takové výkyvy objevovaly, u nás tomu v minulosti tak nebylo. Rozdíl přichází s nástupem obnovitelných zdrojů.