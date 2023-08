Blažkova zpověď: Nejedlého jsem nepoznal

„Ve středu večer jsem byl cestou ze své služební limuzíny do vchodu domu, v němž bydlím, zastižen monzunovým deštěm, jejichž výskyt nad pražským Žižkovem není v tomto ročním období ničím výjimečným.

Protože jako ministr spravedlnosti podléhám speciálnímu bezpečnostnímu režimu, rozhodl jsem se – bez předchozí domluvy s kýmkoliv – vyhledat úkryt před přírodními živly v přilehlé restauraci do chvíle, než se počasí opět uklidní.

Přesto jsem setrval v názoru, že je moje přítomnost v restauraci nepřípustná, a tak jsem požádal hosty, zda by mi někdo z nich nemohl půjčit na cestu domů deštník, který by mu následně osobně zpět doručil můj služební řidič stojící před vchodem do restaurace.