Přestaňte brečet, vyhráli jsme, spočítal Havlíček

Je neděle, krátce před polednem. A to znamená, že místopředseda hnutí ANO a Sněmovny Karel Havlíček může být na jediném místě na světě: ve studiu CNN Prima News v Partii Terezie Tománkové.

Dnes je ale jeho úkol skutečně nelehký. Musí se pokusit o vysvětlení, proč kandidáti hnutí ANO prohráli ve druhém kole senátních voleb 14 soubojů ze 17, a přesto jeho hnutí drtivě zvítězilo. To ovšem samozřejmě není nic, co by mohlo nejzdatnějšího rétora české politiky vykolejit.

Očekávaná otázka přichází od moderátorky Tománkové hned na začátku pořadu.

„Pane místopředsedo, váš pan předseda Babiš označil tyto volby za referendum o vládě Petra Fialy. Nemyslíte, že jste v tomto referendu prohráli?“

Havlíček: „Nikoliv. Myslím, že je to přesně naopak. Tedy vyhráli jsme, to je myslím jasné, a kdo chce, vidí to. Takže já samozřejmě gratuluji našim soupeřům k jejich chabým ziskům, to je prostě fiasko. A přestaňte laskavě pořád brečet a už se s tím srovnejte.“

Tománková: „Pane místopředsedo, vaši kandidáti prohráli čtrnáct soubojů ze sedmnácti. Opravdu to považujete za vítězství?“

Havlíček: „Pochopitelně. Podívejte, my jsme v prvním kole v senátních a v komunálních volbách získali přibližně bambilion hlasů.“

Tománková: „Bambilion?“

Havlíček: „Říkám přibližně. A kdyby se tyhle hlasy rozdělily i v kole druhém, bylo by vítězství naše.“

Tománková: „Pane místopředsedo, sčítáte hlasy ze dvou úplně různých voleb – senátních a komunálních. Pravda je taková, že ve druhém kole senátních voleb vaši kandidáti prohráli.“

Havlíček: „To se vám může zdát, uznávám. Ale není to tak. Musím si říct, které kolo je důležitější.“

Tománková: „Druhé.“

Havlíček: „Nikoliv. Důležité je to první. Protože je první. Druhé kolo je důležité jen pro ty, co k němu přijdou. A kolik jich přišlo? Málo. To je myslím úplně jasné. Jak říká náš pan předseda, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Což ale znamená, že jim vláda nestojí ani za to, aby přišli říct, co si o ní myslí.“

Tománková: „Pane místopředsedo, vaši kandidáti ale v druhém kole vesměs prohráli. A to včetně souboje v Jihlavě, kde paní Nagyová prohrála s Milošem Vystrčilem přes masivní podporu Andreje Babiše, paní Schillerové nebo vaši.“

Havlíček: „Ano, to je myslím dobrý příklad. Paní Nagyová dostala méně hlasů než pan Vystrčil a já opakuju, to férově uznáváme, takže přestaňte pořád brečet a hlavně si přestaňte vymýšlet. Ale kdyby paní Nagyová kandidovala někde jinde, a přitom dostala tolik hlasů, jako když kandidovala v Jihlavě, tak by velmi pravděpodobně možná třeba i někde vyhrála.“

Tománková: „Ale to nemůžete přece vědět, že by někde dostala tolik hlasů.“

Havlíček: „Ale vy taky ne. Určitě dostala víc hlasů než pan Koller z Lucie.“

Tománková: „Pan Koller ale nekandidoval.“

Havlíček: „Ano, přesně tak. Pan Koller ani vůbec nekandidoval. Navíc paní Nagyová právě teď stojí před soudem jako obžalovaná. Pan Vystrčil ani pan Koller tu odvahu nechat se obžalovat neměli. Takže je to vítězka. Minimálně morální, pokud zástupci pětikoalice vůbec vědí, co to slovo znamená.“

Do debaty se marně pokouší vstoupit druhý diskutující, místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka, jehož přítomnosti ve studiu si diváci ještě nestačili všimnout:

Kupka: „Jestli mohu, chci říct, že výsledky mluví jasně a já chci poděkovat všem našim voličům.“

Havlíček: „Už je to zase tady. Přestaňte brečet konečně. Lidé vám nevěří, výsledky mluví jednoznačně a já vám to vysvětlím klidně ještě jednou.“