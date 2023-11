Šťastné pondělí: „Babiš, Babiš, Babiš.“ Vláda našla řešení svých problémů

Vládě Petra Fialy začíná téct do bot. Podle všech aktuálních průzkumů by strany pětikoalice nedokázaly složit po dalších volbách znovu vládu, a koalice Spolu dokonce dál padá – nyní ztrácí na hnutí ANO nějakých 14 %.

Naštěstí ovšem stále existují osvědčené metody, jak své vlastní zpackané sliby zachránit. Stačí použít to nejúspěšnější (a jediné) zaklínadlo, které má Petr Fiala v repertoáru: „Může za to Andrej Babiš.“ Jenom je otázka, jestli to i po dvou letech od odstavení Babiše od moci může pořád fungovat.