Šťastné pondělí: Nerudová, Vondra, Dostálová. Čeští trollové útočí na Evropu

O jakých výhodách je řeč? Třeba o tom, že kdykoliv Jan Zahradil zavolal do centrály ODS, že by se chtěl podílet na české politice, mohli straníci odpovědět: „A nechtěl bys Honzo raději strávit dalších pět let v Bruselu?“ a na pár let na něj zapomenout. Ale – bohužel – s tím je teď konec. Bývalá volební jednička ODS už tentokrát, po 20 letech ve funkci, kandidovat nebude.