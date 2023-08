Europarlament nemusí být konečná. Nerudová nevylučuje, že míří výš

Spekulovalo se, že byste se mohla objevit i na kandidátce TOP 09. Jak to bylo vážné a proč to nevyšlo?

To je vše velmi předčasné. Nejdříve jsou evropské volby a až teprve potom se řeší komisař. Navíc ho navrhuje vláda. Je to předčasné i vzhledem k výsledku voleb.

Pro Evropskou komisi a Evropský parlament jsem už pracovala, a pokud by taková nabídka přišla, tak by mi bylo ctí na této pozici pracovat. Určitě mohu nabídnout silné ekonomické portfolio nebo portfolio evropského rozpočtu.

Kandiduji do Evropského parlamentu. Velmi pečlivě jsem zvažovala, za kterou stranu, a myslím si, že mám co nabídnout v oblasti evropské politiky, protože jsem se tomu dlouho věnovala. Chci se zasadit o to, abychom pochopili, že Evropská unie jsme my. A abychom pochopili, že Evropskou unii budeme mít takovou, jakou si ji uděláme.