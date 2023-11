Šťastné pondělí: Máme se skvěle, Česko je lepší než Polsko i Německo

Když se podíváte na mapu střední a východní Evropy, zjistíte, že je Česko naprosto bezkonkurenčně nejlepší místo k žití. Jistě, mohli bychom si myslet, že pobaltské státy jsou na tom v mnoha věcech lépe, ale na druhou stranu – kdo z vás dokáže rozeznat Lotyšsko, Litvu a Estonsko na mapě? Správně, nikdo. A tím pádem nemohou být lepší než my.

Možná by vás ještě mohlo napadnout, že taková bývalá Německá demokratická republika dopadla lépe než my. Ale přiznejme si, kdyby zainvestovalo západní Německo do nás, tak bychom s přehledem vyhráli. A tak i NDR diskvalifikujeme.