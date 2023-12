Šťastné pondělí: Nejprokletější stavba Prahy. Známe detaily nového Hlaváku

Někteří nový návrh přirovnávají k pergole ukradené z Abú Dhabí, další se bojí, že na ně bude při čekání na vlak foukat, jiní zase poukazují na to, že stavba ze dřeva nemá šanci v Česku zůstat v provozuschopném stavu déle než pár let.

A našel prostor pro ještě ambicióznější projekt: v prostoru legendárního parku Sherwood by se dala vybudovat lesní školka života, rozšířit šestiproudá magistrála o dva pruhy v každém směru a elegantně by šla vyřešit i špatná dostupnost z nádraží na letiště.

Co dalšího ve speciálním díle natočeném z většiny na pražském hlavním nádraží Jindřich Šídlo se svými kolegy odhalil a jaké změny navrhuje? Jaká je šance, že už ve 30. letech budeme jezdit z Prahy do Brna po vysokorychlostních tratích a z moderních nádražních budov? To zjistíte v úvodním videu.