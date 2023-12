Šťastné pondělí: Nejsmutnější příběh krize. Miliardář je zase na kolenou

Začalo to všechno Evropskou komisí, která Milanu Teplému zakázala navzdory jeho hlasitému nesouhlasu používat název pomazánkové máslo pro něco, co nemá s máslem nic společného. Tehdy to podle vyjádření generálního ředitele největšího mlékárenského podniku v zemi vypadalo, že je s ním i s jeho produktem konec. A co se stalo doopravdy? Nic. Pomazánkové máslo se přejmenovalo a prodávalo se vesele dál.