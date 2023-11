„Mám se nad vámi dojmout?“ Ministr Síkela hovoří k voličům

Glosu si také můžete poslechnout v audioverzi.

České politice vládne nesnesitelné svatouškovské pokrytectví. Všechno to předstírání, jak vás, člověka s měsíčním příjmem 150 tisíc a víc čistého, zajímají problémy „obyčejných lidí“, které jste naposledy potkali, když jste končili střední školu (a pak už jen z donucení v kampani). To se skoro nedá vydržet.

Řekněme si to tak, jak to je. Politika je disciplína, v níž se jedni bohatí lidé efektně mlátí po hlavách s jinými bohatými lidmi, s nimiž ovšem mají společný zájem – aby jim vesměs mnohem chudší lidé umožnili dál žít jejich pohodlný život.

A proto bychom měli být rádi za každého politika, který jakoukoli přetvářku odmítá a mluví s námi na rovinu.

Skutečnou hvězdou v disciplíně politické upřímnosti se v poslední době stává ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), který každým svým rozhovorem ukazuje, jak moc má všechno a všechny na háku.

Přes veškerou snahu, kterou ministr Síkela prokázal naposledy tento týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz, ovšem stále cítíme v jeho projevu rezervy. Jako by se pořád nedokázal naplno odpoutat od opatrnických instrukcí svého okolí, které po něm patrně žádá cosi jako „empatii“. Aspoň dobře zahranou. Což se stejně nedaří.

Až to ale Síkela dokáže a zbaví se posledních zbytků hrané korektnosti, budou jeho rozhovory konečně vypadat tak, jak to odpovídá jejich obsahu.

Tedy zhruba nějak takhle:

Pane ministře, zkuste možná na začátek vysvětlit občanům a firmám, proč vlastně hrozí, že jim významně narostou ceny energií?

Už zas? To je strašná otrava to furt někomu vysvětlovat. Dělal jsem to snad milionkrát, tak si to někde najděte. Navíc je to dost složitý, takže tomu stejně nikdo pořádně nerozumí. Berte to tak, že to prostě takhle vyšlo.

Někteří vaši vládní kolegové si stěžují, že jste o hrozícím zvýšení cen věděl již delší čas, ale nikoho jste o tom neinformoval.

Bonzák Jurečka, jo? Tak se asi měl zajímat dřív.

Pane ministře, spousta občanů ale opravdu žije v obavách, že se jim od ledna výrazně zvýší účty za elektřinu. Co byste jim vzkázal?

No že asi jo, no. My jsme to teda trochu odkorigovali, aby to nevypadalo tak šíleně, protože to by nás chudina ušlapala. Nakonec to zas nebude tak hrozný. Maximálně čtyřicet procent nahoru.

Což asi může pro spoustu lidí znamenat problém.

Myslíte? Pár tisíc měsíčně? Max bych to odhadnul tak na patnáctku.

To je pro většinu lidí hodně peněz.

No to asi je. Asi budou muset víc spořit.

Netrápí vás to?

Ne.

Spousta lidí se možná dostane do existenčních potíží.

Hm. Tak ať se o ně postará Jurečka. Od toho snad má to ministerstvo pro chudý, ne? Já řídím ministerstvo pro bohatý.

Ale imnoho firem se obává, že vzhledem k ceně elektřiny v Česku nebudou v Evropě konkurenceschopné.

To mají smůlu. Podívejte se, kolik máme nezaměstnanost. Nula nula nic. Nějakou práci najdou. Snad. Ale to je jejich problém. Nemůžeme pořád lidi vodit za ručičku.

Vy tedy nepřipouštíte, že by lidé měli důvody obávat se prudkého propadu životní úrovně a podnikatelé krachů svých firem?

Říkám to furt dokola. Máme se jako země až moc dobře. Byl jste někdy v Africe? Tam ryjou lidi držkou v zemi. My se tady pořád ještě máme jako prasata v žitě.

Možná soudíte podle své životní úrovně. Většina lidí je na tom mnohem hůř.

Fakt? A co já s tím? Mám se dojmout? Tak jo, už se dojímám… Kecám.

Opozice chce kvůli cenám energií svolat další mimořádnou schůzi sněmovny. Jste připraven s nimi na toto téma seriózně diskutovat?

Jako s Havlíčkem? To je úplnej tydýt. Proč bych se s ním měl vůbec bavit?

Je to předseda stínové vlády, možná budoucí premiér. A navíc je to - na rozdíl od vás - poslanec, který získal mandát od voličů, jejichž zájmy zastupuje.

Tak ať jim na tu elektřinu přidá, poslanec. Hele, ta sněmovna, to je strašný utrpení. Co já bych mohl za ten čas, co tam ztratím, udělat věcí.

Teď ale mluvíte úplně jako Andrej Babiš, který o sněmovně mluví jako o žvanírně.

Taky má recht. Myslim, že v tomhle si dost rozumíme.

Nicméně do vlády jste byl nominován hnutím STAN. Nebojíte se, že by se vás mohl chtít Vít Rakušan zbavit, aby vaše - řekněme - ne vždy úplně citlivé vyjadřování negativně neovlivnilo volební vyhlídky hnutí?

Nevim. Máte dojem, že tam je někdo, kdo by to chtěl dělat místo mě? A i kdyby chtěl, že by ho k tomu někdo pustil? To fakt strach nemám. STAN je personálně vybrakovanej jak kasička před Vánocema. Ale jestli mě budou chtít vykopnout, tak klidně. Nijak na tom nelpim. Zvlášť za tu almužnu, co za to je. Kdyby mě chtěli vykopnout na toho eurokomisaře, asi bych nad tím zauvažoval.

Děkuju za rozhovor, pane ministře.