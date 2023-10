Madetě vyskočily tržby o pětinu a překonaly sedm miliard. Zisk ale klesl

Provozní zisk Madety byl 252,4 milionu, meziročně zhruba o pětinu nižší. Loňský rok označila firma za velmi obtížný. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Mlékárně výrazně poklesla rentabilita tržeb, a to téměř o 30 procent, sdělila v pátek Madeta v tiskové zprávě.

Loni zmodernizovala Madeta v Českém Krumlově výrobu plísňového sýra niva. Kapacita závodu se rozšířila téměř o polovinu, denně může vyrobit až 21 tun sýra ze 180 000 litrů mléka. Do proměn tam firma investovala 250 milionů korun, v budoucnu plánovala robotizované vyklápění sýrových bochníků z forem.

Koncem roku 2021 Madeta oznámila, že investuje v pelhřimovském závodu 500 milionů korun. Do poloviny letošního roku chtěla zmodernizovat výrobu trvanlivého mléka, zvětšit i sklady. Rozsahem jde o největší investici v závodu od roku 1989, řekl ČTK v listopadu 2021 tehdejší ředitel závodu Jaroslav Štípek. Práce tam ještě neskončily, uvedla dnes firma.

Madeta má čtyři výrobní závody: v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně téměř milion litrů mléka. Podle starších informací má 170 dodavatelů mléka, nabízí přes 250 druhů výrobků, ročně vyrobí kolem 350 milionů kusů produktů. Vyváží zhruba pětinu produkce, uvádí firma na webu, a to do Libanonu, Spojených arabských emirátů, států EU, Asie, Afriky a Ameriky. Z afrických zemí jsou to třeba Kongo, Libérie, Sierra Leone, Gabon nebo Senegal.