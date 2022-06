Šťastné pondělí: Tajný plán vlády na boj s drahotou

Někdo (třeba my v minulých dílech) by přitom označil současnou vládu za asociální, ale uniklý stostránkový dokument, který nastiňuje fungování energetického programu s názvem „Sociální opatření pro celkovou krizovou adaptaci“, ukazuje, že skutečná adresná pomoc všem krizím postiženým domácnostem je konečně tady.

Ale úlevy na cenách energií není to jediné, co Fialův kabinet chystá proti drahotě. Ve hře je ještě jeden mnohem větší balíček, který by dokázal zlevnit úplně všechno. Jak jsme zjistili, vláda na něm pracovala nepřetržitě od svého začátku a jeho podstatou je… patřit na východ. Co přesně to pro nás znamená, to už vám řekne Jindřich Šídlo v úvodním videu.