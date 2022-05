Studio Jablunkov: Čína staví zvířátkovou armádu inspirovanou Kung Fu Pandou

Svět čím dál víc sází na využití zvířátek pro vojenské účely. Zatímco Rusové podle některých zpráv používají podpůrné bojové delfíny, Čína se rozhodla postavit husí pluk o asi pěti stech zobácích. Ten pak hlídá spolu s jednotkami psů jižní čínskou hranici, aby do Číny nevstupovali nelegální migranti z Vietnamu. Proč to Čína dělá? To se dozvíte v úvodním videu.