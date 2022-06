Během vyplácení na nás stříleli. Ukrajinští senioři popisují čekání na důchod

„Z doručování důchodů do frontových měst se stala v poslední době velmi složitá operace. Nejprve jsme se vydali do Krasnohorivky, abychom vyzvedli místní úředníky. Teď jedeme vyzvednout peníze a pak se vrátíme do Krasnohorivky, aby mohly být peníze vydány,“ popisuje v reportáži celý proces redaktor Borys Sachalko.