Klamný útok a moment překvapení. Ukrajinci popsali detaily úspěšné ofenzivy

Ukrajinská armáda celou operaci pečlivě tajila. Cílem bylo ruské síly zaskočit a záměrné oklamat, kudy povede hlavní útok. „Velitel brigády nám nařídil dobýt tuto vesnici, ale byl to jen zastírací manévr. Šlo o to, aby si nepřítel myslel, že hlavní útok je zde a ne v Balakliji,“ říká ukrajinský voják, který uvedl jen své křestní jméno - Pavlo. Podle vyjádření přítomných vojáků bylo vše dopodrobna naplánované. „Všechno to bylo naplánované. Každý věděl, co má dělat. Vyšli jsme z domů a pomalu jsme postupovali směrem k ruským jednotkám. Ony zahájily palbu a my jsme také začali střílet. Snažili jsme se je vzít útokem. Došli jsme až k jejich pozici, ale nevěděli jsme, kolik jich je, takže jsme museli nejprve ustoupit. Ale byla to dobře odvedená práce: Naši kluci jim způsobili velké škody,“ popisuje bitvu zdravotnice Lilia.