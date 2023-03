Málem přišel o nohy. Přesto pětašedesátiletý Ukrajinec dál slouží v armádě

„Každý, kdo přijde do mé země a zničí mi můj domov, kdo chce zabít mě, moje děti a vnuky, mé přátele – je můj nepřítel,“ říká v reportáži Rádia Svobodná Evropa Olexandr, který sloužil v 70. letech minulého století v sovětské armádě.

Po ruské invazi na Krym v roce 2014 se pokusil vstoupit do ukrajinské armády, ale byl kvůli svému věku odmítnut.

„Bylo mi tehdy 58 let a oni mi řekli: ‚Jdi pryč, staříku.‘ Tak jsem vstoupil do dobrovolnického praporu. Zpočátku mě nechtěli ani tam, takže jsem jim musel dokázat, že můžu být užitečný. V roce 2015 jsem byl zraněn a hrozilo mi, že přijdu o obě nohy. Měl jsem ale štěstí, že jsem byl jedním z deseti zraněných, které poslali do ústřední nemocnice v estonském Tallinnu. Teď říkám, že mám tři nohy. Dvě jsou moje a třetí je moje hůl,“ říká s úsměvem Olexandr.