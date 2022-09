Měli nás na válku lépe připravit, říká otec zabitého ruského vojáka

Rynat Sadykov pochází z chudého Burjatska. Do ruské armády vstoupil poté, co byl jeho syn zabit na Ukrajině. Nyní je ale už zpět v Rusku. Jak sám říká, byl zklamán z neprofesionality ruského vedení a vybavení vojenských jednotek.

„Zajímavé ovšem je, jak zemřel. Co se to v naší armádě děje? Proč jsou naše děti tak bezstarostně vedeny na smrt? Měl jsem možnost to vidět na vlastní oči. Šojgu, Putine, co jste si mysleli? Vy jste věděli, že bude válka. Mohli jste na ni lépe připravit naše bojovníky. Mohli jste tam poslat vojáky se zkušenostmi a neposílat tam tyhle děti.“

„Okamžitě, ale čekal jsem nejdřív, až pohřbím syna. Na Ukrajinu jsme odletěli 21. dubna. Jeli jsme do obce Popasna a pak do Komyšuvachy, což je jedna z místních vesnic,“ říká Sadykov.

A pokračuje: „Pláštěnky, které jsme dostali, byly zase strašně velké. Ty jejich (ukrajinské, pozn. redakce) se vešly do krabičky od cigaret a nejsou vidět infračervenými dalekohledy. Člověk tam byl naložený jako mezek. Ukrajinci měli přístroje na noční vidění, my nic.“

„Pochopil jsem, že nemáme žádnou pořádnou armádu. Vůbec jsme tam neměli žádné velitele, jen nějaké samozvané šéfy. Říkali nám, abychom šli na místa, která oni sami neznali. Na Ukrajině jsme v domech zničených bombami našli rodinná alba. Prohlíželi jsme si je a ptali se: ‚To jsou ti lidé, proti kterým bojujeme? Vždyť jsou to naši bratři.‘ Našli jsme fotografie ukrajinských vojáků, kteří bojovali v Afghánistánu. A my teď bojujeme proti nim. Jak je to možné? Někdy se prostě nemůžete přinutit střílet. Jsou to naši bratři. To mi hlava nebere. “