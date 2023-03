Roztržená tepna nebo utržená hlava. Lékař popsal práci v polní nemocnici

Někteří zdravotníci mají vážné psychické problémy kvůli tomu, že se jim mnoho pacientů udržet při životě nepodaří. Počet mrtvých je teď mnohonásobně vyšší, než na co byli zvyklí během své dosavadní praxe.

Vojenští zdravotníci se museli naučit pracovat s co nejvyšší přesností i pod palbou na frontové linii. Taková práce se nedá označit jako nějaká rutina.

Reportér Seznam Zpráv popisuje, jak to reálně vypadá na frontové linii. Pohyboval se tam s Čechy, kteří z bojové zóny odvážejí zraněné vojáky.

„Během své práce myslím jen na to, jak zraněnému co nejrychleji pomoct a poslat ho do nemocnice,“ dodává Ihorova kolegyně Jana.