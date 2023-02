Utekli před mobilizací. Teď točí videa, která v Rusku sledují tisíce lidí

„Jednou jsem si vyšel ven zakouřit. Přišel ke mně chlapík a začal na mě mluvit kyrgyzsky. Pochopil jsem, že chce cigaretu, a tak jsem mu ji dal. Mluvil dál kyrgyzsky, tak jsem mu řekl: ‚Promiňte, já jsem Burjat. Jestli chcete, můžu vám odpovědět burjatsky.‘ Dali jsme se do řeči a on mě pak zavedl ke svým přátelům. Strávil jsem s nimi asi hodinu. Tak jsem si našel pět přátel najednou. To by bylo v Rusku nemyslitelné. Lidé jsou tu přátelští a otevření. Je to kyrgyzská národní vlastnost, na kterou by měli být hrdí. Je to opravdu skvělé,“ říká Munhojev.