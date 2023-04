Bůh se zabíjením na Ukrajině souhlasí, káže ruský kněz

„Nenabíjejte Grady bez odříkání modlitby. Když tam vkládáte raketu, tak řekněte: ‚Pane, smiluj se nad námi!‘ A vystřelte! Ne proto, že byste chtěli, ale protože to musíte udělat,“ říká v reportáži Rádia Svobodná Evropa při jedné bohoslužbě Tkačev věřícím.

„Smrt bojovníka je lepší než jakákoli jiná. Je to nejlepší smrt ze všech. Lidé umírají jako prasata, dusí se vlastními zvratky. Jedli, pili, přejídali se, padali pod stůl, zvraceli a dusili se zvratky. Je lepší umřít se zbraní v ruce, jako hrdina, jako muž. Zemřít pro vlast,“ řekl při kázaní kněz.

„Než zemřeš, pomodli se: ‚Pane, smiluj se nad námi!‘ Pomodli se a tvá duše se dostane do ráje,“ vysvětluje pravoslavný kněz. Andrej Tkačev ale není jediným pravoslavným knězem, který veřejně podporuje válku.

„Takový je osud naší vlasti. Bylo to Rusko, které zachránilo svět před fašistickým morem. Byla to oběť Ruska, která zajistila vítězství,“ řekl nejvyšší představitel ruské pravoslavné církve patriarcha Kirill.

Ruský patriarcha Kirill dokonce požádal kněze, aby podpořili ruskou armádu tím, že požehnají novým rekrutům před jejich odchodem do války.

„Je naší povinností bránit vlast a náboženství. Nemám, co bych k tomu dodal. Stojíme před pravdou a my jsme pravda. Pravda je vždy naše. Protože Bůh je s námi,“ káže vojákům před odjezdem na frontu jeden z pravoslavných popů.

Ruští kněží nyní upravují náboženství tak, aby se co nejvíce přizpůsobilo probíhající válce.

„Je to historická katastrofa, to není jen krize. Církev selhala ve svém poslání zůstat církví Ježíše Krista. Snaha najít křesťanskou motivaci pro boj v této nespravedlivé válce a nesprávný výklad Bible jsou děsivými příklady toho, že tato církev už není církví. Aby si totiž udržela své postavení v autoritářském režimu, nabízí se vládě k dispozici jako její spolehlivá služka. Je to odporné,“ vysvětluje religionista.