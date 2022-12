Video: Hledá těla zabitých ruských vojáků. Zůstáváme lidmi, říká

Někteří padlí na sobě mají ukrajinské uniformy, podle dobrovolníků jde ovšem o ruské vojáky. „Měli u sebe stuhu svatého Jiří, což je ruský vojenský symbol. To znamená, že si oblékli to, co sehnali, protože neměli nic jiného na sebe. Mohli to být nově mobilizovaní vojáci a trestanci, kteří sem byli posláni na jistou smrt,“ přemýšlí Jukov.